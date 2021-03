AVIS DE DECES - Monsieur Pierre THION

FRAGNES-LA LOYÈRE



Mme Evelyne Thion,

son épouse ;

M et Mme Loïc Thion,

M et Mme Fateh Rezaïguïa,

ses enfants ;

Lucas, Nicolas, Adlan, Anissa et Janna,

ses petits-enfants ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre THION



survenu le 8 mars 2021,

dans sa 82e année

Ses obsèques auront lieu lundi 15 mars, à quinze heures, au crématorium de Crissey, suivies de l'inhumation le mardi 16 mars 2021 à onze heures trente au cimetière de Fragnes La Loyère.