"Tant que dure la crise économique, il est vital de maintenir les aides en faveur de l’apprentissage qui ont démontré leur efficacité" plaident les Présidents de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté

hypothèse haute le dispositif serait prolongé à l'identique jusque fin mai, puis, entre

mai et décembre d'exclure les bac +5 et de réduire l'aide à 4 000 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Nous, élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat demandons que l’hypothèse haute soit retenue car nous avons pu voir l’impact positif de l’aide sur le recrutement de jeunes majeurs. Cela doit d’ailleurs nous amener à réfléchir aux suites à donner à ce dispositif une fois que la crise sera derrière nous.

Malgré une situation sanitaire et économique compliquée, 100 000 jeunes ont fait le choix en 2020 de suivre une formation en apprentissage dans les métiers de l’artisanat, soit + 4 % par rapport à 2019.

Avec plus de 1 500 jeunes formés dans nos deux CFA en 2020 en Bourgogne Franche-Comté, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat confirme sa position de leader et d’expert de la formation par apprentissage. Nous avons désormais un seul objectif pour 2021 : faire au moins aussi bien et nous nous y employons au quotidien. Mais pour cela nous demandons le maintien des mesures qui ont fait leurs preuves et restent nécessaires tant que dure la crise.