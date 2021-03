"Biodiversité : la Bourgogne-Franche-Comté agit !" pour Marie-Guite Dufay

« La biodiversité, c’est la vie dans sa diversité, sa complexité, sa fragilité. Elle nous est indispensable. La pandémie qui nous percute depuis un an, nous rappelle combien il est nécessaire de modifier rapidement et en profondeur nos comportements vis-à-vis du monde vivant.

La Bourgogne-Franche-Comté, qui compte plus du tiers des espèces présentes en France métropolitaine, n’est pas épargnée par l’érosion de la biodiversité : 1 600 espèces sont menacées.

Notre responsabilité est grande.

Depuis longtemps, la Région agit, investit, se mobilise. Elle consacre aujourd’hui près de six millions d’euros en faveur de la biodiversité dans son Plan d’accélération de l’investissement et est fière de compter sur son territoire le dernier parc national créé : le Parc national de Forêts. Je suis très heureuse que Bérangère Abba vienne saluer, à l’occasion de la réunion du Comité régional de la biodiversité, le travail accompli sur notre territoire par toutes celles et tous ceux qui agissent pour la biodiversité. »