Covid-19 : les entreprises pourront verser une prime défiscalisée de 1 000 euros en 2021, annonce Jean Castex

A noter également le prolongement de la prime à l'embauche des jeunes jusqu'au 31 mai, et des aides à l'apprentissage jusqu'à la fin de l'année.

L'annonce a été officialisée ce lundi. Reste que l'annonce de la "possibilité" de verser une prime défiscalisée et exonérée de toutes cotisations est diversemment appréciée avec une année noire pour grand nombre d'entreprises, y compris dans les rangs des "deuxièmes lignes". Entre le vouloir et le pouvoir, les organisations patronales et syndicales ont plus ou moins abordé le sujet ce lundi soir. A noter qu'il s'agit d'une prime forfaitaire sur l'année 2021 et qui concerne cette fois tous les salariés, quelque soit le secteur d'activité, sans aucune distinction, contrairement à la première prime de printemps dernier.