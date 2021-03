POLLUTION AUX INFRASONS aux portes de Chalon sur Saône - Bientôt sur M6...

Début février, info-chalon.com s'était fait l'écho d'un appel à l'aide de victimes d'une pollution qui perturbe leurs quotidiens depuis plusieurs mois.

L'information dévoilée par info-chalon.com début février sur une pollution aux infrasons et confirmée par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche Comté devrait passer sous peu chez nos confrères de M6. Le reportage donnera la parole aux victimes de cette pollution qui perturbe leurs quotidiens depuis plusieurs mois sans qu'on puisse finalement déterminer avec exactitude l'origine. Il y a quelques jours, Enedis a procédé à une coupure de courant sur les communes de Thurey, Diconne et Lessard sans que pour les moments les conclusions de l'enquête ne soient connues. En attendant, les témoignages continuent d'affluer et parfois à des distances bien plus lointaines que ces trois seules communes.