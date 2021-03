La 2ème édition du Marathon des Grands Crus est annoncée

Après une édition « test » 2019 remplie de succès, le Marathon des Grands crus sera l’occasion de renouer avec la distance mythique des 42,195 km. L’épreuve est intégrée au calendrier officiel de la Fédération Française d’Athlétisme. Elle sera donc chronométrée et les concurrents classés selon les catégories officielles.

Parcourez 10, 21 ou 42 km sur la Route des Grands Crus.

Après des mois de disette, les coureurs pourront s’élancer sur un circuit exceptionnel au patrimoine unique. Des épreuves sportives et festives ouvertes à tous, compétiteurs et amateurs de tous niveaux.

3 distances sont proposées sur 10, 21 et 42 km.

Le départ est donné au cœur de Dijon, sur les célèbres Allées du Parc. Il est commun pour les 3 distances. Une bonne occasion pour vibrer tous ensemble et partager cet instant magique qui précède le coup de starter.

Et puis, chacun son d’arrivée ! Le Château de Marsannay accueillera les arrivées du 10 km tandis que le Château du Clos de Vougeot sera réservé à celles du 21 km. Et pour les courageux Marathoniens, arrivée somptueuse sur le cours Général de Gaulle, lors du retour aux Allées du Parc.

Sur la fabuleuse route des Grands Crus

Les coureurs emprunteront la fameuse Route des Grands Crus, fermée pour l’occasion. La route touristique traverse les plus beaux villages et les plus grandes appellations aux noms enchanteurs tel que Chambolle-Musigny, Morey-St-Denis ou Gevrey-Chambertin.

Ces parcelles viticoles, dont les feuilles de vignes se parent d’or en automne, sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une atmosphère et des paysages uniques pour un voyage œnologique exceptionnel en perspective !

Attention ambiance !

Qu’on vise la performance ou qu’on préfère passer un bon moment, chacun peut se parer de son plus beau déguisement ou de sa plus fière tenue. Les maîtres mots du Marathon des Grands Crus sont et resteront, le sport, la bonne humeur et la convivialité !

Les différents villages auront plaisir à proposer lors les ravitaillements, en plus des formules classiques pour les inconditionnels des barres énergétiques, moultes spécialités locales, culinaires (miam !) ou encore des animations (chouette !), tout au long du parcours. Attention, l’abus d’alcool peut nuire aux performances (rires).