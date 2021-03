LOI SECURITE GLOBALE - Nouveau rassemblement annoncé ce samedi Place Pierre Semard à Chalon sur Saône

essayer de contenir la contestation et les luttes sociales. Avec la montée du chômage et de la précarité, des services publics fragilisés, des droits et garanties collectives constamment réduits, ces atteintes aux droits et libertés publiques individuelles et collectives construisent un avenir où violences sociales, répressions et violences étatiques seront facilitée.

Nous rappelons que lors de ce rassemblement les gestes barrière doivent être respectés et que le port du masque est obligatoire.

Le collectif chalonnais stop sécurité globale :

CIMADE - CCFD Chalon sur Saône -–– Comité de soutien à la Maskarade- CNNR 71 -– Comité de soutien à Jérôme Laronze-Gilets Jaunes 71 - LDH section de Chalon - Libre Pensée 71 - Planning familial 71 - Solidaires 71 – FSU-SNU71- UL CGT – Confédération paysanne 71 – Collectif Chalon solidarité migrants

EELV - Parti socialiste -PCF Chalon- PCF Grand Chalon- La France Insoumise 71-NPA 71- PRG 71