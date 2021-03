CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - "Vous défendez l'écologie ... nous l'environnement !" répond Gilles Platret aux remarques des écologistes

Pour les projets sans travaux, type pots et bacs, les demandes peuvent être déposées et accordées tout au long de l’année,

Pour les projets nécessitant des travaux, type fosses de plantation, pieds d’arbre et pleine terre, les demandes seront déposées et accordées dans le cadre de deux appels à projets par an afin de pouvoir assurer, dans la mesure du possible, une plantation au printemps et une autre à l’automne.