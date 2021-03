Le printemps s'installe en Saône et Loire

A partir de la fin de la semaine, les températures vont se rapprocher des 20°c.

Le printemps semble s'installer au regard des prévisions météorologiques de Météo France. Il faudra patienter encore quelques jours mais le soleil et la douceur vont faire leurs réapparitions pour notre plus grand bien. A part la journée de jeudi ou vendredi qui pourrait connaître quelques gouttes, c'est une semaine apaisée qui nous attend avec de belles éclaircies malgré des températures encore fraîches. La bascule va s'opérer à partir de la fin de semaine et on gagnera véritablement en température. Bonne semaine à toutes et à tous.