Agora du mouvement «Occupons» tous les jours à 14 heures sur le parvis de l'Espace des Arts

Une vague d'occupation des théâtres et des lieux de culture s'est propagée partout en France depuis l'occupation du Théâtre de l'Odéon, à Paris, commencée le 4 mars dernier.Dans le sillage de la mobilisation nationale, un mouvement Chalonnais occupe à son tour l'Espace des Arts, depuis jeudi 18 mars. «Occupons» —c'est le nom de ce mouvement — propose à toutes et à tous de venir prendre part à l'Agora sur le parvis de ce lieu de convergence des luttes et des idées, tous les jours, à 14 heures. Plus de détails avec Info Chalon.

Outre cet espace de paroles, en vue de futures actions, le mouvement «Occupons» demande l'abrogation de la réforme d'assurance-chômage qui doit rentrer en vigueur le 1er juillet, la prolongation des droits à l'assurance-chômage des artistes et des techniciens du spectacle vivant, au-delà du 31 août 2021 et au minimum pendant un an après la reprise totale du secteur culturel et l'élargissement de cette mesure dès maintenant à tous les tavailleurs précaires, extras et saisonniers entre autre, qui subissent les effets de la crise sanitaires.



Le mouvement exige également des mesures d'urgence pour garantir l'accès aux congés maternité-paternité et maladie indemnisés à toutes les travailleuses et travailleurs en emploi discontinu ET aussi aux autrices et auteurs, des dispositifs d'aide à la diffusion sur tout le territoire par des moyens financiers et logistiques conséquents, une autre politique publique de la culture qui réponde véritablement aux besoins de toutes celles et ceux qui la fabriquent, des moyens pour garantir les droits sociaux (retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc) dont les caisses sont menacées par la baisse des cotisations sociales.



Il demande aussi l'ouverture de droits immédiate pour les cotisants aux annexes 8 et 10 quel que soit le nombre d'heures cotisées, l'assimilation de toutes les heures d'éducation artistique en annexes 8 et 10, des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique des étudiants, un plan d'accompagnement des étudiants du secteur culturel pour leur permettre d'accéder à l'emploi et la réouverture immédiate des lieux de culture au public dans des conditions définies en concertation avec les professionnels concernés.



L'Espace des Arts, occupé depuis jeudi 18 mars, est ouvert dès 10 heures et ce chaque jour, jusqu'à 18 heures 30.



Une occupation qui a lieu «sans conflit avec la direction de l'Espace des Arts», comme l'indiquent nos confrères de ChalonTV.



Donc, rendez-vous tous les jours à 14 heures sur le parvis de l'Espace des Arts.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati