Michel Sardou a appris qu’il était cas contact de Roselyne Bachelot dans la presse

Mais quelle idée de remettre un prix en présentiel en pleine pandémie.... à un monument de la chanson française classé dans les personnes à risque.

On ne cesse de nous le rabacher depuis plus d'un an ! Respectez les gestes barrières c'est respectez vos aînés ! Gardez 2 mètres de distance, telle est la recommandation du Ministère de la Santé depuis des mois... et on apprend d'une part que Roselyne Bachelot a remis en présentiel le grade de commandeur de la Légion d'Honneur, comme si cette cérémonie devait être traitée dans l'urgence, tout en prenant soin de le "papouiller". D'autre part, pas de bol pour Michel Sardou puisque Roselyne Bachelot s'est révélée être positive au COVID 19. Machinalement, Michel Sardou est donc cas contact de Roselyne Bachelot ! Bref surréaliste moment véritablement indispensable à la vie culturelle de notre pays... entraînant la mise en danger d'une star de la chanson française âgée désormais de 74 ans.

Bien sûr, le couac va même plus loin, puisque normalement il appartient à l'assurance maladie d'informer les cas contacts en cas de positivité au virus... c'est finalement par la presse que Michel Sardou a appris qu'il était cas contact de Roselyne Bachelot selon nos confrères du Parisien Tout va pour le mieux... ne changez surtout rien ! Mieux vaut effectivement en rire !

Laurent Guillaumé