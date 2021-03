CORONAVIRUS - En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de décès quotidiens se rapproche du niveau d’avant crise

Entre le 1er janvier et le 8 mars 2021, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 7 177 décès, soit 21 % de plus qu'en 2020. Comparée à la même période de 2019, la hausse n'est en revanche que de 10 % (+ 5 % en France). Cette différence s'explique par le fait que la grippe saisonnière a été plus meurtrière début 2019 que début 2020 selon l'INSEE Bourgogne-Franche Comté.