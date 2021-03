Olivier DAMIEN, coordonateur départemental de l'Avenir Français

Il rassemble des dissidents de Debout la France, avec le parrainage de Marine Le Pen et entend être présent aux prochaines élections régionales et départementales.

Communiqué :

Il y a quelques mois, plus d’une centaine de cadres de Debout la France ont fait le choix de quitter ce parti et de se retrouver pour créer une autre offre politique ; L’Avenir Français.

Loin d’être un épiphénomène, comme d’aucuns veulent le faire croire, cette démarche est venue sanctionner un immobilisme politique et un déni de la réalité électorale qui n’étaient plus supportables. En effet, malgré une implication de tous les instants et un dévouement sans failles, les cadres qui ont fait ce choix, souvent la mort dans l’âme, ne pouvaient que constater qu’ils se trouvaient désormais dans une impasse.

A un moment où les enjeux politiques et sociétaux sont colossaux, et où l’avenir de la France va se jouer dans les mois qui viennent, il fallait donc trancher. Cette démarche consistant à rompre avec le passé est aujourd’hui assumée. Elle va prendre la forme d’un nouvel engagement politique sous les couleurs d’un nouveau parti.

Ce parti, qui entend porter les valeurs du gaullisme dans ce qu’elles ont de plus grandes et de plus nobles, fait, dès à présent, le choix de prôner l’union des forces patriotes. Indépendant, démocratique et rassembleur, L’Avenir Français recherchera par tous les moyens à faire émerger les idées et les convictions qui animent toutes celles et tous ceux qui aiment la France.

Lancé officiellement ce lundi 22 mars 2021 à Paris en présence de Marine Le PEN, L’Avenir Français est d’ores et déjà implanté en Saône et Loire. Ainsi, c’est dans le cadre d’une alliance responsable et constructive la plus large possible, que nous serons présents lors des prochaines élections départementales et régionales, et lors des combats politiques et électoraux à venir.