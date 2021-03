«Pour faire barrage à l’épidémie, le gouvernement envisage une nouvelle paperasse», déplore la CPME

Communiqué :

Pour faire barrage à l’épidémie, le gouvernement envisage une nouvelle paperasse

Depuis plus d’un an, les entreprises qui le peuvent ont mis en place le télétravail. Les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel pour en cadrer l’usage, dans l’intérêt de tous.

31% des salariés des entreprises dont l’activité le permet, pratiquent le télétravail*.« Mais aujourd’hui, constate Thierry BUATOIS – Président de la CPME 71-, une forme de lassitude prévaut et il nous devient de plus en plus difficile de l’imposer. De nombreux salariés disent souffrir d’isolement et souhaitent retrouver les locaux de l’entreprise. Il convient donc, plus que jamais, d’inciter, d’encourager et de motiver les employeurs et les salariés en rappelant que le télétravail contribue à limiter les interactions sociales et donc le risque de propagation de la Covid-19 ».« C’est le moment que choisit le gouvernement pour menacer et imposer de nouvelles obligations administratives, fustige-t-il. Ainsi le projet de nouveau « Protocole pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » prévoit d’imposer à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, un plan d’action pour réduire au maximum le temps de présence sur site, tenant compte des activités télétravaillables au sein de l’entreprise, à présenter à l’inspection du travail en cas de contrôle ». « Nul doute, ironise le Président BUATOIS, qu’une paperasse de plus à remplir constituera un barrage efficace contre l’épidémie. Nul doute aussi que, dans la période actuelle, nos chefs d’entreprise apprécieront qu’à défaut de leur proposer une date de vaccination, on leur impose une nouvelle obligation. La créativité administrative n’a décidément plus de limite ».