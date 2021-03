Une caravane élection TPE (Très Petite Entreprise et salarié·es du particulier employeur) était présente ce mardi à Chalon sur l’esplanade du palais de justice.

Cette caravane a permis aux membres de l'Union locale de la CGT de rencontrer les éventuels électeurs afin de les informer sur l'existence et l’importance du vote TPE qui a débuté hier lundi 22 mars jusqu’au 6 avril.

Plusieurs équipes de militants se sont déployées pour réaliser une campagne de collage, réaliser des distributions dans les commerces du centre-ville. Jusqu’au 6 avril, ils iront même à la rencontre des assistantes maternelles à la sortie des écoles.

Cela concerne les gens dans des entreprises de moins de 11 salariées et des employés du particulier employeur comme, une aide à domicile, une assistante maternelle ou encore un jardinier.

Ces élections peuvent se faire soit par vote électronique, soit par courrier postal dans une enveloppe T, gratuite pour les salarié·es.

Si l'on se base sur les chiffres d'il y a 4 ans, le taux de participation s'était fixé à moins de 10% de votants. Il est donc nécessaire de faire connaître ces élections, en particuliers, aux salariés souvent isolés et peu nombreux afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits.

Une partie des salariés votant ne sont même pas couvert par des conventions collectives d'où l'importance de disposer de représentantspour défendre les salariés auprès des PME devant les prudhommes.

La CGT souhaiterait que ces élections soient mieux traitées au niveau du gouvernement. Pour voter, les 36 889 salariés concernés du département dont environ 9600 sur le Chalonnais, ont reçu, la semaine dernière une enveloppe personnelle incluant le matériel de vote. Ils ont aussi reçu de la CGT trois feuillet rappelant l’ouverture des bureaux de vote CGT sur tout le département mais surtout les revendications que nous porterons à la commission paritaire régionale et interprofessionnelle. La CGT préside actuellement cette commission et entend faire aboutir la mise en place d'activités sociales et culturelles, pour permettre aux salariés des TPE d'avoir accès à des avantages identiques à ceux des grandes entreprises possédant un CSE.