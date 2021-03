Entre crise sanitaire et travail, Mourad poursuit l'entraînement

Si, pour l'heure, la Salle Armand Langlais est désespérément vide, en raison de la crise sanitaire, le champion du Ring Olympique Chalonnais, un des rares à y avoir accès, en tant que boxeur professionnel, s'est confié à Info Chalon.

«Ce n'est pas de mon ressort. En attendant, les prochaines mesures, moi je continue de m'entraîner. En tant que boxeur pro, je suis autorisé à m'entraîner mais la présence des autres licenciés du club me manque énormément même si je reste en contact avec la plupart d'entre eux. La salle sans eux, c'est particulier...», nous explique Mourad Gmiza, pièce maîtresse du Ring Olympique Chalonnais (ROC).



Pour le moment, le Chalonnais de 28 ans enchaîne les footings et les entraînements quotidiens, parfois avec Abdelillah Dati, son sparring-partner*.



«Je m'entraîne toujours autant, un peu moins qu'avant en fait car en ce moment, c'est indécis. Peut-être ue heure, une heure et demie par jour. Je me retrouve seul à la salle et c'est un peu bizarre mais le fait de savoir que je vais m'entraîner tous les jours pour peut-être pas grand chose, mentalement, c'est dur», poursuit le jeune homme, «parce que je suis obligé de m'entraîner pour garder de bonnes conditions» mais il regrette le manque de challenge, «j'y vais à reculons mais j'y vais quand même!»



Mourad précise qu'il a fait des test-matchs** avec Le Boxing club Les Boxeurs Esbarrois d'Esbarres, commune française située dans le canton de Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or) et le Ring Athlétique Lédonien (RAL) de Lons-le-Saunier (Jura).



«J'en ai d'autres de prévus (Ndlr : des test-matchs) parce qu'il y a des combats qui vont bientôt tomber», indique le champion.



Notons que Mourad connaît bien le RAL car son entraîneur, Serge Pantel, est également manager. Le Chalonnais trouve également sur place de nombreux sparring-partners.



«J'attend la réouverture de la salle (Ndlr : Armand Langlais) avec impatience. S'entraîner avec les autres membres du club, c'est une autre ambiance! Mentalement, c'est dur. Mine de rien, ça fait un an! On ne sait plus où on en est! Un coup, on va ouvrir... un coup, on ouvre pas! On perd pas espoir, c'est dur à vivre mais ce n'est pas une fatalité, ça nous forge un mental (rires)», poursuit Mourad.



Ce dernier nous explique qu'il aurait dû combattre le 28 février. Comme il lui manquait un examen médical, un IRM pour être précis, ce pro n'a pas pu faire son combat.



Un moment frustrant dans la vie d'un sportif accompli.



«Je reçois de nombreux messages ou appels de licenciés du club qui, ayant hâte de reprendre les gants, me demandent si j'ai des informations sur l'évolution de la situation», nous explique-t-il.



Droit dans ses bottes, Mourad préfère ne pas se prononcer concernant des rumeurs de réouverture en avril.



«Je ne suis pas diseur de bonne aventure, je m'entraîne et on verra par la suite», nous confie-t-il, un peu philosophe, «personnellement, je reste au niveau».



En dehors de la boxe, «une passion qui (le) tient aux tripes», le jeune homme est chauffeur de taxi : «Je dois concilier ces deux activités et gérer la fatigue.Saïd (Ndlr : Saïd Fergani, président du ROC) a toute confiance en mes capacités à gérer le sport et mon activité rofessionnelle. En tout cas, j'ai bon espoir : le club renaîtra de ses cendres».



«Le ROC, touché mais pas coulé! Bien au contraire, il va remonter plus fort encore de cette épreuve que nous vivons tous», nous dit Mourad avec cet optimisme qui le caractérise.

* Anglicisme utilisé pour désigner un partenaire d'entraînement dans certains sports, notamment dans le milieu de la boxe, des boxes pieds-poings et du tennis. Il s'agit d'un partenaire d'un certain niveau destiné à faire de l'opposition à un athlète ou champion en préparation de match.

** En sport, un match qui sert à tester un joueur ou une équipe. En rugby, le sens prend une tournure particulière car il s'agit de matchs disputés durant une tournée, en pays étranger, par une sélection nationale.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati