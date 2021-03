Le Monde Bleu 71 prépare la Journée Mondiale de la sensibilisation à l'autisme

Le 2 avril a lieu la Journée Mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. En Saône-et-Loire, une association, Le Monde Bleu 71, se prépare aussi pour cette journée. Plus de détails avec Info Chalon.

L'autisme est une réalité très présente dans la mesure où ce type de handicap touche 1 personne sur 100 dans le monde.



La France compte environ 700 000 personnes, 28 000 dans la seule Bourgogne Franche-Comté, atteintes d'autisme à des degrés divers, dont 25% d'enfants.



Le Monde Bleu 71, association présidée par Anthony De Magalhães et parainée par Djéa Saravane et Aurélie Costet-Maujonnet, qui compte 75 membres, prépare également cette journée en distanciel, crise sanitaire oblige.



«L'objectif de la journée est que les gens portent du bleu, couleur du handicap, et pourquoi pas, se prennent en photo sur les réseaux sociaux, afin de témoigner de leur soutien pour les personnes porteuses de ce handicap», nous explique Anthony.



«Cette journée, parents et personnes atteintes de troubles autistiques, nous la vivons toute l'année», précise le président de l'association basée à Saint-Maurice-en-Rivière.



Ce dernier a d'ailleurs été élu représentant des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux, pour 3 ans, auprès du Centre Ressources Autisme (CRA) Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec l'ARS.



D'autres actions sont prévues au cours du mois d'avril parmi lesquelles 2 Webinaires en direct sur Facebook. Le premier, le 10 avril, à 20 heures, sur le thème «Autisme et Voyage», et le deuxième, le 17 avril, à 20 heures, sur le thème «Le Refus de soin auprès de personnes TSA* : comment faire valoir ses droits», avec Tristan Yvon, président de Add'autistes, et le Dr. Djéa Saravane, médecin spécialisé dans les douleurs somatiques.



«Tristan Yvon est avant tout un ami, lui-même diagnostiqué du syndrome d'Asperger**, très investi dans le monde de l'autisme. Il fait beaucoup de conférences à ce sujet et travaille en étroite collaboration avec Djéa Saravane et Laurent Savard», nous précise le président du Monde Bleu 71.



Laurent Savard est comédien et écrivain, auteur notamment du livre «Gabin sans limites» (2017), aux éditions Payot.



Le Monde Bleu 71 profite de cette Journée Mondiale de la sensibilisation à l'autisme pour parler de Le Relais, association basée en Île-de-France et fondée par Daoud Tatou, la personne qui a inspirée le personnage incarné par Reda Kateb, aux côtés de Vincent Cassel, dans «Hors normes» (2019), film réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache.



«Daoud a créé des structures d'accueil, à peu près sur les mêmes principes que les IME, un peu partout dans le monde. Je suis admiratif du travail qu'il a accompli. C'est vraiment un homme au coeur bleu!», nous dit Anthony, au sujet du président de Le Relais.



L'association Saône-et-Loirienne salue également Ma Maison Bleue, une structure d'accueil pour enfants atteints de handicap fondée par Eugénie Larrivière, qui doit ouvrir, début avril, à Mont-de-Marsan (Landes).



Pour plus d'informations : Le Monde Bleu 71.

* Le trouble du spectre de l'autisme qui regroupe un ensemble de troubles qui agissent sur le développement des personnes dites «autistes».

** Faisant partie des TSA, le syndrome d'Asperger est une forme d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage.C'est un désordre du développement neurobiologique qui concerne plus fréquemment les garçons que les filles et qui affecte essentiellement la manière dont les personnes communiquent et interagissent avec les autres.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati