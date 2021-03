Le Trail des forts de Besançon est reporté aux 28 et 29 août

Les organisateurs l’avaient annoncé dès le mois de début du mois février. Devant la situation sanitaire très incertaine, le Trail des forts de Besançon, initialement programmé les 8 et 9 mai prochain avait étudié une date de report potentielle fin août. « Communiquer en ces temps de pandémie est une science inexacte et demande prudence, réactivité et surtout transparence » estime Jean-Marie Baverel, Président de la section Running de l’ASTB et directeur de course, « Pour un maximum de transparence avec les coureurs, nous avions annoncé cette éventualité de report et cette date le plus tôt possible. »

Hier soir, les organisateurs ont annoncé que ce report du Trail des forts était effectif. Ils ont pourtant attendu le maximum pour prendre une décision devenue inéluctable. La situation sanitaire s’est finalement dégradée, notamment dans le Doubs, ne laissant aucune perspective d’ouverture et d’autorisation avant le mois de juin. Le Trail des Forts de Besançon était parallèlement candidat pour être un des tous premiers événements tests du printemps au plan national, à travers le protocole proposé par le Collectif Événementiel Sport Outdoor. Mais là aussi, en l’absence de réponse formelle des autorités à ce jour, il devenait impossible d’assurer une organisation optimale en 45 jours. La date de report des 28 et 29 août est donc officielle.

Les 2000 premières inscriptions restent évidemment valables pour fin août. Les inscrits qui ne seraient pas disponibles les 28 et 29 août peuvent faire jouer leur garantie annulation ou report. S’ils n’ont pas souscrit de garantie annulation ou report lors de votre inscription, ils peuvent transférer leur dossard à un tiers avant le 25 août.

A noter que l’organisation a choisi une date de report éventuelle fin août, afin d’éviter de saturer un calendrier national de rentrée déjà conséquent et de potentiellement gêner d’autres épreuves du département du Doubs. Une date qui semble pour l’heure convenir au plus grand nombre.

Les inscriptions restent bien sûr ouvertes : https://www.sport16.fr/traildesforts2021