Récompenses pour les nageurs du Cercle Nautique Chalonnais qui se sont illustrés aux Championnats de France d’hiver catégorie ‘Elites’

Anastasia Urbaniak, Mathys Chouchaoui, Paul Annocque, Arthur Millet, Julie Boutin, Clément Rivière, Pierre-Yves Desprez et Tanguy Verhoeven, les fers de lance du club de la natation chalonnaise !

Mercredi, à partir de 16 heures 30, a été organisée au Centre Nautique Chalonnais situé rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône la cérémonie de remise des récompenses des Championnats de France ‘Elites’ bassin 50 mètres qui se sont déroulés en décembre 2020 à Saint-Raphaël.

Patrick Trioen, le Président du CN Chalon annonçait à l’assemblée constituée de personnalités telles que : Dominique Melin, Vice-présidente du Grand Chalon en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives du Grand Chalon, Olivier Grosjean, Maire de Dracy-le-Fort et Conseiller Communautaire, Délégué au développement des équipements sportifs, les membres du club Luc Bourriez, Directeur Technique du club chalonnais, Alexandre Legrand, entraineur de natation, Jean François Dardouillet, Membre du Comité Directeur du Centre Nautique, Christophe Degremont … le déroulement de la remise des récompenses.

Dominique Melin, Vice-présidente a précisé lors de sa prise de parole : « On est toujours très fiers de ce club de natation chalonnaise. On représente d’ailleurs avec mon collègue Olivier, l’agglomération du Grand Chalon dont Sébastien Martin son Président s’associe à cette remise de récompense. Nous avons décidé de contribuer un petit peu nous aussi afin de récompenser les performances des différents nageurs qui sont devant nous par une remise de carte cadeaux. C’est un réel plaisir de vous donner un petit plus par rapport à vos résultats et on est fiers de vous car vous représentez Chalon […] Une manière aussi de montrer l’importance que ce club représente au niveau de la ville de Chalon mais aussi du Grand Chalon car il est partie intégrante de la Communauté d’Agglomération. Merci à vous, continuez et surtout on vous souhaite le meilleur pour les échéances à venir […] ».

Ainsi ce sont 8 récipiendaires dont quatre étaient présents qui se sont vu remettre une récompense financière du club chalonnais ainsi qu’un présent du Grand Chalon :

Paul Annocque engagé sur deux courses (100 et 200 mètres papillon) et sur le 200 mètres papillon, il se classe 6ème de la finale A

Julie Boutin (absente) qui s’entraine avec la structure de haut niveau qui est à Dijon mais licenciée au club chalonnais (absente car en cours au Snaps de Dijon): 8ème aux 50 mètres dos dames avec une finale C et a participé aux 50 mètres papillon dame et aux 100 mètres papillon dame.

Mathys Chouchaoui, alligné sur le 100 mètres nage libre messieurs, sur le 100 mètres dos où il a fait la finale B (4ème), sur 200 mètres dos où il a également fait une finale B (6ème).

Pierre Yves Desprez (absent), décentralisé au club des étoiles 92 a participé aux championnats de France sous les couleurs du club chalonnais, en catégorie 50 mètres dos avec une finale B (6ème), 100 mètres dos et 50 mètres papillon.

Arthur Millet, présent en visioconférence, actuellement au Québec pour suivre ses études mais il va nous rejoindre pour les France Elites d’été. Il a participé aux 50 mètres dos, il a fait une finale A (6ème), il a participé aux 100 mètres dos où il a fait une finale B (8ème) et il a participé aux 50 mètres papillon messieurs.

Clément Rivière, qui a participé aux Championnats de France aux 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres papillon messieurs.

Anastasia Urbaniak, qui a participé aux 50 mètres nage libre, aux 50 mètres dos où elle accède à une finale A et ou elle monte sur le podium à la 3ème place des Championnats de France. Elle participe également à une finale A en 100 mètres dos (8ème) et une finale C en 50 mètres papillon (5ème).

Tanguy Verhoeven (absent), qui a participé à une finale C en 200 mètres brasse messieurs (5ème) et finale C en 400 mètres 4 nages messieurs (3ème).

En raison des mesures sanitaires qui ont été prises pour la Covid 19, l’événement se terminait sans pot de l’amitié.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B