Les aides à domicile vont bénéficier d'une revalorisation salariale de 13 à 15 %

Pour celles qui interviennent chez des personnes âgées ou des personnes souffrant d'handicaps.

La Ministre déléguée chargée des questions de l'autonomie l'a annoncé officiellement ce jeudi. Les aides à domicile bénéficieront d'une revalorisation salariale de l'ordre de 13 à 15 % pour celles et ceux affichant une dizaine d'années d'ancienneté. Une revalorisation qui interviendra à partir de l'automne. Pour les plus jeunes, la revalorisation salariale devrait se situer à 2,2 %. Une première reconnaissance vis à vis de tous ces "invisibles" qui ont oeuvré depuis des mois au coeurs de la pandémie à destination du public le plus fragile.