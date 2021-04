AVIS DE DECES - Madame Christiane DALLEREY née CHANLIAUX

CHALON-SUR-SAÔNE, CHATENOY-EN-BRESSE, BEY



M. et Mme Philippe Lucien et Evelyne,

Mme Remond Michèle,

ses enfants ;

David et Stéphanie, Stéphane et Bénédicte, Carole et Thierry,

ses petits-enfants ;

Méline, Nathan, Juliane, Elliott, Hector,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane DALLEREY

née CHANLIAUX

survenu le 5 avril 2021,



à l'âge de 89 ans.

La cérémonie aura lieu lundi 12 avril 2021, dans l'intimité familiale.

Christiane repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Nicole Limode de Ciel, pour sa gentillesse et son dévouement, et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Elle rappelle au souvenir la mémoire son époux,

Raymond

décédé en 2002

et son gendre,

Daniel

décédé en 2012.

Pas de plaques, ni fleurs.