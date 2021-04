CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - La ville vote une autorisation de programme de 6 millions d'euros à destination des écoles

"La rénovation des écoles se poursuit. A l’issue du programme de réhabilitation 2017-2020, un nouveau plan pluriannuel de travaux de rénovation des bâtiments scolaires sera défini pour la période 2021-2026. Un diagnostic des bâtiments est ainsi mené par la Direction de la Vie Scolaire avec les services en charge du patrimoine et les Ateliers municipaux afin de proposer une amélioration de l’offre d’accueil tant sur la qualité des structures scolaires et périscolaires" a précisé Amelle Deschamps, adjointe au maire en charge des affaires scolaires. Une autorisation de programme a été votée afin qu'un million d'euros de travaux soit réalisé par an jusqu'en 2026.

Sur la question des purificateurs d'air dans les écoles notamment, Gilles Platret a évoqué être en attente d'un retour de devis. Les écoles de la ville de Chalon devant être équipées "rapidement" pour "un retour à la normale le plus vite possible". Les écoles mais aussi d'autres lieux de vie sociale sont également visés par le déploiement des purificateurs.

L.G