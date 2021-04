CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Cultivons Chalon regrette le rejet du voeu déposé en conseil municipal en faveur de la culture

Communiqué de presse

Lors du conseil municipal d’hier soir, nous avons déposé un vœu en soutien à la culture, qui n’est pas une marchandise comme une autre, et à toutes les personnes qui la font vivre.

Approuvé par plusieurs de nos collègues de l’opposition, ce vœu a été rejeté par la majorité municipale. C’est regrettable !

La culture est essentielle et l’ensemble des acteurs du domaine mérite d’être soutenu avec force, conviction, sans amalgame avec d’autres secteurs.

VŒU – Soutien à la culture et au mouvement « Occupons Chalon 71 »

Déposé par Cultivons Chalon

Depuis un an, le monde culturel est particulièrement touché par la crise que nous traversons.

L’absence de perspectives claires et de soutien fort plonge dans le désarroi la plupart des acteurs culturels, artistiques et de l’événementiel.

L’occupation de l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône depuis le 18 Mars s’inscrit dans ce contexte. Elle est pour toutes et tous un moyen de prendre la parole, de débattre, de s’organiser.

Ce mouvement fait suite à l’occupation du théâtre de l’Odéon à Paris, investi par le peuple depuis le 4 Mars 2021, en réaction à la nouvelle réforme de l’assurance chômage et aux difficultés rencontrées par la profession.

Mesures liberticides, incohérences politiques, isolement socio-culturel et revendications non entendues sont le terreau de l’exaspération des artistes, des professionnels de la culture qui s’expriment chaque jour à l’Espace des Arts et sur son parvis.

Ils ont été rejoints dans cette juste démarche par les spectateurs en manque de culture, les étudiants, les précaires, les retraités, les intermittents de l’emploi.

Ils occupent le parvis avec force et beaucoup d’humour. Ils nous font partager des moments de rire, d’évasion et de réflexion et portent le désir d’une société plurielle et émancipatrice.

Nous, élus municipaux de Chalon-sur-Saône, tenons à exprimer notre solidarité à ce mouvement et à l’ensemble du secteur culturel, artistique et événementiel.

Nous affirmons que la culture est essentielle.

Elle n’est pas une marchandise comme une autre. Elle donne à voir, à penser et participe pleinement à la construction de la citoyenneté, d’une société éclairée et fraternelle.

Nous demandons qu’un soutien accru des pouvoirs publics nationaux et locaux soit apporté à l’ensemble des acteurs culturels.

Nous demandons le retrait de la réforme sur l’assurance chômage, la prolongation de l’année blanche pour l’ensemble des intermittents et un plan de relance des activités culturelles.

Localement, nous proposons le renforcement des budgets municipaux alloués à la culture et des équipes chargées de mener des actions culturelles à destination de toutes les Chalonnaises et les Chalonnais.

Nous proposons également de mener une large concertation pour définir les modalités locales de reprise des activités culturelles.

Chalon-sur-Saône

Le 8 avril 2021