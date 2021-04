AVIS DE DECES - Monsieur Gabriel MASSON

MAZENAY, OSLON, MASSY (91), SPRIMONT (BELGIQUE), MILLERY (69)



Chantal et Joël Corpet,

Claudette et Yves Leleu,

Dominique et Louis Bordignon,

Elisabeth et Franck Gelas,

ses filles et gendres ;

Annelise et Franckie, Charles, Cecile et Edouard, Claire et Florentin, Damien, Alexandre,

ses petits-enfants ;

sa famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel MASSON

Ancien combattant d'Afrique du nord

survenu le 7 avril 2021 dans sa 87éme année.

Ses obsèques religieuses auront lieu en la chapelle de Mazenay mardi 13 avril à 11h.

Gaby rejoindra son épouse Bernadette décédée en 2015

La famille remercie l'ensemble du personnel des Opalines de Santenay pour leur gentillesse et dévouement.