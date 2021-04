Gel dans les vergers : Cerises, pommes... des dégâts considérables chez les arboriculteurs du Doubs, Jura, Haute-Saône

La végétation était bien partie, encouragée par la douceur des températures, le coup de gel et de neige arrivé les 7 et 8 avril n'en a été que plus dévastateur : cerises, pommes, poires et fraises, de Fougerolles à Sellières en passant par Rioz et la vallée de la Loue, les dégâts sont énormes.