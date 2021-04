ELECTIONS DEPARTEMENTALES - La France Insoumise présentera des candidats dans une dizaine de cantons au moins en Saône et Loire

Depuis six mois, la France Insoumise a proposé en Saône et Loire à Europe Ecologie les verts, au Parti Communiste français, à la Gauche Républicaine et Socialiste de travailler à la conclusion d’un accord départemental permettant de construire des candidatures communes dans le plus grand nombre possible de cantons sur un programme clair articulé autour de trois axes : un bouclier social et sanitaire, une bifurcation écologique, un renouveau démocratique. Afin d’offrir aux électeurs une alternative claire à la politique de la droite, battre l’extrême droite et s’opposer sans ambiguïtés aux dégâts de la politique macroniste dont souffrent tant nos concitoyens en cette période de crise sanitaire et sociale.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’annoncer que les discussions avec le parti communiste et la GRS nous permettent de présenter des candidatures communes dans au moins 10 cantons (Le grand Chalon, la communauté urbaine –Le Creusot, St Vallier, Blanzy…- Macon, Louhans ). Jusqu’au dernier moment, nous ne renonçons à aucun effort pour élargir ces candidatures communes à d’autres cantons, à d’autres formations ou groupes de citoyens.

Aux élections départementales comme aux élections regionales, un objectif prioritaire guide la France Insoumise : une gauche rassemblée dans la clarté de ses engagements et la sincérité de ses objectifs.

Richard Béninger et Eléna Berruet

Chef-fe-s de file de La France insoumise 71