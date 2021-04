REGIONALES - : Lilian Noirot (DLF) dénonce les propos sexistes de Julien Odoul (RN)

Communiqué :

Lilian Noirot et la liste régionale DLF de Bourgogne-Franche-Comté condamnent le dérapage sexiste de Julien Odoul.

Mardi 13 avril, sur l’un des plateaux de télévision parisiens sur lesquels il passe la majeure partie de son temps, monsieur Odoul a gratifié la France d’un exemple de sexisme tel qu’il ne devrait plus exister aujourd’hui.

Mis en cause sur le fond par Mme Florence Portelli, Julien Odoul a cru bon d’indiquer qu’il n’avait aucun problème de compréhension, n’étant, lui, « pas blonde ». Sous-entendant par là que son interlocutrice blonde était une imbécile, M. Odoul a fait la preuve du peu de considération qu’il accorde aux femmes.

Notre liste pour les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté condamne ce dérapage. La région ne peut pas avoir à sa tête un homme qui divise les Français et relègue les femmes à une condition inférieure.

Nous notons par ailleurs qu’au sein même de ses troupes, M. Odoul est fortement contesté. Le passé a montré à quel point les élus RN pouvaient être instables. Une région à majorité RN serait ingouvernable, cet épisode le montre une nouvelle fois.

La région Bourgogne-Franche-Comté, en ces temps de crise, a besoin de sérieux et de rigueur, pas de polémiques stériles. Notre territoire a besoin d’attirer des talents et des capitaux, elle n’a pas besoin d’un épouvantail à sa tête. En juin, il faudra faire le choix de la crédibilité en votant pour une vraie liste d’union et de rassemblement pour notre belle région.

Les colistiers de la liste de rassemblement soutenue par Debout La France