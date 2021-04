Champforgeuil terre d’accueil d’un Village des Alternatives « Ensemble, semons notre futur »

Après Cluny, c’est la commune de Champforgeuil qui sera en fête les 18 et 19 septembre 2021 avec son village des alternatives Alternatiba / ACTE

L’Association Chalonnaise pour une Transition Écologique et citoyenne (ACTE) recherchait une commune autour de Chalon sur Saône pour accueillir le village des alternatives comme l’a fait Cluny en 2019, dernier en date dans notre département, qui a rassemblé un peu plus de 3500 personnes sur les deux jours de manifestations. Un village des alternatives c’est un espace de rencontres où l’on peut échanger, s’informer et partager des alternatives écologiques et solidaires. ACTE œuvre en partenariat avec Alternatiba 71 qui est un mouvement citoyen pour le climat et qui a créé le premier village des alternatives en 2013 à Bayonne. Depuis, de nombreux villages des alternatives ont vu le jour.

Jacques Vallot, membre de l’association ACTE depuis plusieurs années, est aussi adjoint en charge de l'environnement à la mairie de Champforgeuil et c’est tout naturellement qu’il a proposé à Annie Sassignol maire de Champforgeuil et à ses collègues du conseil d’étudier la possibilité d’accueillir cet évènement qui se veut avant tout festif. Très vite la municipalité a adhéré au projet.

Pour une bonne préparation de cette manifestation, Mickaël Bouteilley président d’ACTE a confié ce projet à Emma-Louise, jeune étudiante à AgroParisTech, en service civique à l’association. Elle est très motivée pour organiser cet évènement et travaille avec un comité de pilotage composé de 8 personnes. Etant contraint par la crise sanitaire d’éviter autant que possible le présentiel, les réunions se font régulièrement en visio pour suivre l’avancement du projet.

« C’est une belle occasion pour les Chalonnais qui n’ont pas connu ce type d’évènement de mettre en valeur les initiatives locales, de créer du lien et une vraie dynamique autour de ce projet. Un groupe de 5 - 6 personnes s’est constitué, entre temps quelques autres personnes nous ont rejoints. On a eu la chance que le choix de Champforgeuil se concrétise, ce qui a permis dès mi-décembre de se projeter et cela nous a aidés pour démarrer de savoir par exemple combien de salles allaient être disponibles et de quelle surface on allait disposer. Dès le début il y a eu une grande dynamique dans le groupe de travail, les bénévoles se sont impliqués vraiment et on a des réunions en visio depuis novembre 2020 qui nous permettent de balayer tous les domaines. On a commencé à envoyer des invitations aux associations et aux producteurs locaux. La prochaine phase est le lancement des invitations aux conférenciers, aux artistes pour les animations, les concerts » a expliqué Emma-Louise.

Toutes les thématiques et sujets abordés sont à l’image des interrogations sur le présent et l’avenir de notre société. On y retrouve entre autres l’énergie, l’habitat, les déchets, l’agriculture, la biodiversité, l’alimentation, la santé, la nature, le vivre ensemble, la mobilité, les transports, l’économie ou encore la solidarité etc… Sur ces 2 jours de nombreux intervenants, conférenciers, artistes, …de la région seront présents sans compter les activités proposées, les produits de qualité au pôle de restauration, les buvettes et les produits des producteurs locaux.

Une fête, après tous ces mois de grisaille, où la culture, l’art, la musique seront de nouveau présents. Un évènement placé sous le signe du coût minimum et des consommateurs responsables avec zéro déchet. Le village des alternatives a aussi pour but de sensibiliser le grand public et les élus de nos communes aux enjeux écologiques, de les faire participer aux ateliers et débats.

Champforgeuil, une commune facile d’accès que vous soyez à vélo, en bus, en voiture, en train via Chalon, en bateau et même en avion, vous serez les bienvenus pour participer comme simple citoyen ou comme acteur investi dans ce village des alternatives.

Contact :

Tél : 07 87 87 14 21

Mail : [email protected]

Facebook : @ActeChalon

Instagram : @acte.chalon.transition

C.Cléaux