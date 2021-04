Redémarrage musclée de l'économie américaine

Alors que la phase de vaccination atteint le quart de la population aux Etats-Unis, l'heure est à la reprise en main. Et les premières analyses montrent que les Américains jouent de la carte de crédit.

L'Europe est toujours à la peine même si à tour de rôle les pays commencent à réouvrir leurs économies, alors que la COVID est loin d'être éteinte. Les économies occidentales ne pouvant plus se permettre d'attendre plus longtemps, l'heure de la reprise en main est activée de toutes parts. La date du 15 mai est désormais fixée comme une sortie du tunnel pour l'économie française alors qu'Outre-Atlantique, la relance est activée. C'est même un boom économique qui est constatée aux Etats-Unis avec un taux de croissance qui avoisine les 9 %. Des taux qui ne sont pas sans rappeler ceux constatés en Asie. Parallèlement à cette reprise économique, c'est une inflation notable qui frappe les économies occidentales sur les produits manufacturés mais également et surtout sur les matières premières. Et les inquiétudes seront sans doute sur ce sujet dans les mois à venir.

L.G