VACCINATION - Une séance quasi à domicile pour des habitants de Mercurey

Une quinzaine d'habitants de la commune avait rendez-vous ce jeudi soir en mairie de Mercurey.

Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère et médecin, endosse depuis quelques mois désormais, un rôle d'itinérant en terme de vaccination. Profitant du surplus de doses issues du centre de vaccination de Chalon sur Saône, c'est tout naturellement que les injections sont proposées à celles et ceux qui sont dans l'impossibilité de se déplacer jusqu'à Chalon sur Saône. Accompagné ce jeudi par Karine Ceretto, infirmière du village, c'est un dispositif bien rodé qui est désomais mis en place à Mercurey, sous la bienveillance de l'équipe municipale. D'ores et déjà, une prochaine étape est fixée les 20 et 27 avril pour les plus de 55 ans désormais. Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès de Laura LLavanera, infirmière du village au 06 26 22 68 68.

Laurent Guillaumé