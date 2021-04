AVIS DE DECES - Madame Georgette TOUCHEMOULIN

EPERVANS, SAINT-MARCEL



Madame Jeanne Touchemoulin,

sa belle-sœur ;

Josette et Michel Langeron,

Jacqueline et Jean-Louis Sirop,

ses nièces et leurs conjoints ;

Isabelle et Pascal, Claude et Ludovic, Cécile et Ralph, Nathalie et Olivier,

ses petites-nièces et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces ;

tous ses cousins et cousines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette TOUCHEMOULIN



survenu à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 17 avril 2021, à 14h00, en l'église de Saint-Marcel.

La famille remercie le personnel de la résidence Hubiliac et du service rhumatologie de l'hopital pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les perosnnes qui prennent part à sa peine.