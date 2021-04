AVIS DE DECES - Madame Marthe VALLET née BRENIAUX

CHÂTENOY-LE-ROYAL, - DRACY-LE-FORT



Serge et Denise Vallet,

Dominique et Michel Petiot,

ses enfants ;

Frédéric et Caroline, Géraldine et Nicolas,

Fabien,

ses petits-enfants ;

Clément, Mathis, Sacha, Elouan,

ses arrière-petits-enfants ;

Roger et Andrée Breniaux,

son frère, sa belle-sœur et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la peine de vous faire-part du décès de

Madame Marthe VALLET

née BRENIAUX

survenu à la veille de ses 90 ans.

La cérémonie sera célébrée en l'église de Châtenoy le Royal, mercredi 21 avril 2021, à 14h30. Marthe repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

La famille remercie tout le personnel de l'EHPAD les pierres étoilées à Sennecey le Grand pour leur dévouement et leur gentillesse et rappelle à votre souvenir son époux,

Georges

décédé en 1982.