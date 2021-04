Le Délir’ Tour n’aura pas lieu cette année 2021 malgré le travail de préparation des jeunes.

Pour la deuxième année consécutive, le Délir’Tour, challenge entre les jeunes de nos communes ne se produira pas en 2021, il est reporté à 2022

Cette année, tout le monde y croyait et nos jeunes de l’Espace Royal Jeunes se sont donnés un maximum pour être fin prêts pour cette course d’endurance, en relais de 12 heures pendant un week-end du mois de juin. 4 groupes de jeunes s’étaient inscrits réunissant ainsi Champforgeuil, le Creusot, Saône et Bresse / Doubs et Châtenoy le Royal dans ce Challenge 2021. Malheureusement la Covid est là, privant tout à chacun de ses libertés et de ses projets festifs.

Dès le 12 février, Saïd animateur à l’ERJ et 9 jeunes de 14 à 15 ans dont 2 filles étaient sur leur projet de cycle à 4 roues spécialement étudié pour cette rencontre défi. Le montage était déjà engagé quand le local mis à disposition par la mairie pour entreposer le vélo a été incendié et c’est tout un travail anéanti qu’il a fallu reprendre à zéro. C’est toute une organisation autour de la construction de l’engin à pédales. Un comité de pilotage a défini le vélo, le thème, avec une équipe pour préparer, découper, construire, peindre et décorer. C’est sur le thème de Star Wars que l’engin à pédales 2 places des jeunes châtenoyens va prendre forme. Il suffit d’être créatif, bricoleur et aimer les challenges pour pouvoir participer, l’important aussi c’est d’avoir entre 11 et 17 ans.

Certaines opérations comme les soudures ont été confiées à une société spécialisée avec du personnel professionnel pour assurer la qualité et la sécurité de l’engin. Les parents, très investis, ont contribué à la fabrication en apportant leur aide et la fourniture de matériel. Des objets les plus insolites les uns que les autres ont servi à construire le Star Wars vélo à 2 places. Léogadie, Saïd et l’ensemble des animateurs ont préféré repousser l’évènement à 2022 plutôt que le maintenir cette année avec toutes les difficultés liées aux contraintes sanitaires et faire un Délir’Tour ̏au rabais˝, néanmoins les organisateurs prévoient quelque chose en juin pour les jeunes qui ont participé.

C.Cléaux