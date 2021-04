Nouveau rassemblement du collectif «Occupons Chalon» devant l'agence Pôle Emploi de Chalon-sur-Saône

Membres du collectif «Occupons Chalon» et syndicalistes, ils étaient une cinquantaine à s'être mobilisés, ce matin, devant l'agence Pôle Emploi de Chalon-sur-Saône, pour alerter le gouvernement sur la précarité de leur situation et exiger l'abrogation du projet de réforme de l'Assurance chômage. Plus de détails avec Info Chalon.