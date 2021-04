AVIS DE DECES - Monsieur René CORNIER

SAINT-RÉMY, CHALON-SUR-SAONE



Madame Andrée Cornier, son épouse ;

Marie-Joséphe et Roger Cornier, Bernard et Maryse Magnien, Evelyne et Jacquy Cornier, ses enfants ;

ses cinq petits-enfants ; ses sept arrière-petits-enfants et ses trois arrière-arrière-petits-enfants ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René CORNIER

8eme chasseur d'Afrique,

AOF - AFN - Italie France Allemagne - 1er Reconnaissance croix de guerre

survenu le 19 avril 2021 dans sa centième année.

Ses obsèques auront lieu le Lundi 26 avril à 14H30 en l'église de Sainte-Thérèse.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie L'EHPAD Terre de Diane, service Taisey, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.