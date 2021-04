Belle réussite de la sixième édition du Troc plantes givrotin

Dimanche, de nombreux amateurs de plantes se sont rendus à l’Église de Cortiambles, qui accueillait pour la première fois cette manifestation.

Les aménagements apportés par l'Association Givrotine Ecologie et Partage (AGEP), pour respecter les gestes barrière, n'ont pas fait fuir les amateurs de plantes, bien au contraire...

Ils ont sauté sur l'occasion qui leur était offerte, pour échanger des plants très diversifiés. Car au Troc Plantes, rien ne s'achète, rien ne se vend, tout se troque !

Mais ils ont aussi pu apprécier la convivialité, qui entoure cette manifestation et qui fait du bien, dans la période compliquée que nous traversons..

Les organisateurs, comme les visiteurs étaient donc enchantés de cette journée, qui a en plus été favorisée par une météo très agréable ainsi que par la beauté du site.

Gérard Debien, Président de l'AGEP et professeur d'horticulture au collège de Saint Rémy, s'est dit « agréablement surpris par cette belle participation ». Il ne boudait pas son plaisir devant « les échanges très intéressants qu'il a pu avoir avec les différents visiteurs », parmi lesquels Sébastien Ragot, Maire de Givry et Sébastien Martin, Conseiller départemental du canton givrotin.

Outre l'échange de plants, les visiteurs ont pu aussi apprécier la beauté du verger sauvegardé, situé derrière l'église, participer à des ateliers de jardinage ou échanger avec des membres de l'association VéloSurSaône, qui tenait un stand.

L'association VéloSurSaône a été créée en 2007. D'après Jérôme Rémy, son Président, « elle a pour objectif de promouvoir une mobilité urbaine, respectueuse de l'environnement et de tous les usagers et encourager l'usage de la bicyclette dans l'espace urbain, au travers d'une pratique fonctionnelle, sécurisée et conviviale. »

L'association a d'ailleurs souhaité s'inviter dans la campagne municipale de mars 2020, en proposant des actions d'amélioration aux communes, via le plaidoyer « Parlons vélo » .

Sur Givry, elle a proposé aux deux listes, qui étaient en compétition, 9 points qui avaient fait consensus auprès des adhérents givrotins, dont le nombre a d'ailleurs entraîné la création d'une section locale, baptisée « Givry et Côte Chalonnaise ».

Le givrotin Didier Marcant est chargé d'assurer la liaison avec la municipalité givrotine.

Il suit plus précisément l'avancée des 9 points proposés, parmi lesquels on retrouve la création de pistes cyclables continues et sécurisées avec une priorité pour la rue de Dracy et l'avenue de Mortières, la création de parcs de stationnement à vélo sécurisés, l'amélioration du fléchage de la voie verte dans le village, l'entretien des pistes cyclables existantes,...

Pour tout renseignement sur :

L'Association Givrotine Ecologie et Partage (AGEP) : ge.beadeborange.fr

L'association VéloSurSaône : www.velosursaone.blogspot.fr