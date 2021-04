Marché aux fleurs et aux plants potagers du Foyer Saint Joseph

Une belle fréquentation pour le marché de printemps de l’association du Foyer Saint Joseph qui s’est déroulé ce samedi

L’association ̏Foyer Saint Joseph˝ ne pouvait qu’être satisfaite, la vente de fleurs à planter et de plants potagers a eu un franc succès auprès des habitants de Saint Rémy, des Charreaux mais aussi de la région chalonnaise. En fin de matinée, il a été nécessaire à son président Benoît Moreau de retourner chez Vion horticulture à Oslon pour refaire le plein de fleurs et plants de légumes.

Tout était de la partie pour une journée réussie, le soleil, les acheteurs, les simples visiteurs et le plus important un panel de fleurs à planter, de suspensions fleuries, de pots de fleurs, de plants de légumes, il manquait juste pour combler les bénévoles le moment convivial habituel, interdit par la crise sanitaire et ses restrictions forcées.

L’association compte une trentaine de bénévoles qui œuvrent pour l’entretien de l’église Sainte Thérèse et de ses bâtiments attenants. Pour ce faire, le Foyer Saint Joseph organise, quand cela est possible bien sûr, diverses manifestations pour récolter des fonds : choucroute, vente de fromages, fête paroissiale et la fête de printemps consacrée à la vente de fleurs et plants de légumes.

L’association avait pris toutes les précautions : gel à disposition, affiches rappelant le port du masque obligatoire, respect de la distanciation.

