AVIS DE DECES - Claude BRINTET

MERCUREY



Mme Claude Brintet, née Geneviève Moreau, son épouse ;

M. et Mme Etienne Brintet,

Mlle Bénédicte Brintet,

M. et Mme Renaud Montanier de Belmont,

ses enfants ;

ses 10 petits-enfants,

ses frères et sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs

font part du rappel à Dieu de

Claude BRINTET

Capitaine de Vaisseau (h)

le 22 avril 2021, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée le 28 avril 2021, à 10h30, en l'église de Touches à Mercurey.