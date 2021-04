REGIONALES - François Sauvadet retire son soutien à Gilles Platret

Communiqué



En s’alliant avec Debout la France, Gilles Platret a donné une nouvelle orientation à sa campagne que je ne peux pas cautionner.



Passer un accord avec un club d’anciens partenaires de Madame Le Pen, représentés en Bourgogne-Franche-Comté par Lilian Noirot, ancien cadre du FN et des patriotes, n’est pas acceptable pour moi.



Tout n’est pas permis en politique et l’envie de victoire n’excuse pas l’abandon des repères et des valeurs qui forgent les parcours politiques.



Oser dire que j’étais au courant, informé de cet accord et sous-entendu favorable, n’est pas tolérable.



Je demande instamment à ce qu’aucun candidat se revendiquant Debout la France ne figure sur la liste des régionales droite et centre dans le département de la Côte-d’Or.



Comme je l’ai dit il y a 18 mois, je vais me consacrer exclusivement à la campagne des départementales et je lance un appel à tous les Côte-d’Oriens afin qu’ils se mobilisent pour faire élire les candidats qui se reconnaissent dans le combat que je mène pour une « Côte-d’Or passionnément ».



François Sauvadet