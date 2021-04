La ville de Saint Rémy totalise 7 Totems de collecte de masques chirurgicaux. 

3 nouveaux Totems ont pris place dans les écoles primaires de la ville dès la reprise des cours ce lundi 26 avril.

Après la mairie, l’Escale, la médiathèque et le collège, ce sont les 3 écoles primaires qui ont été équipées de Totems pour la collecte des masques chirurgicaux des élèves, des enseignants et du personnel. Ce mardi, Florence Plissonnier maire de la commune, Amélie Vion et Brigitte Martin adjointes étaient présentes au groupe scolaire Ruisseau Mauguet pour ̏officialiser˝ l’installation du Totem. Candie Pellegry, directrice de cette école, a placé le Totem dans le couloir d’accès aux salles de classes. Les élèves, enseignants et personnels ont été sensibilisés sur l’utilité de cette démarche citoyenne. Les masques seront ensuite récupérés par les agents des services de la mairie.

Le dispositif mis en place par la municipalité fonctionne plutôt bien, pour exemple le totem de la mairie est vidé environ 3 fois par semaine et sur la commune c’est plus de 6000 masques qui ont été collectés, mis dans des cartons entreposés à la mairie qui sont prêts pour partir au centre de traitement.

Rappel : Les autres masques du type FFP2 ou tissus ne peuvent pas être recyclés et ne doivent pas être jetés dans les Totems.

C.Cléaux