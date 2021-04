AVIS DE DECES - Madame Hélène BONNOTTE née GRENIER

SAINT-MARCEL, BARIZEY, - LA ROCHEPOT (21)



Hélène BONNOTTE

née GRENIER

nous a quittés à l'âge de 89 ans.

Michel et Jocelyne Bonnotte,

Jeanine Bollet,

ses enfants ;

David, Olivier,

ses petits-enfants ;

Marko,

son arrière-petit-fils ;

Agnès Grenier,

Liliane Euvrard,

ses belles-sœurs ;

ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ;

ses amis de la Résidence Hubiliac.

vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage lundi 3 mai 2021 à 14h30 en l'église de

Saint-Marcel, suivi de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

René

décédé en 2012.