POLEMIQUE PLATRET - Après les commentaires du député Rebeyrotte, Vincent Bergeret apporte son soutien à Marie Mercier

Réaction publiée sur les réseaux sociaux alors que ce jeudi Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire, s'en prenait ouvertement à Marie Mercier et Josiane Corneloup, suite à leurs différentes prises de parole au sujet de l'alliance signée par Gilles Platret et Debout la France.

"Je connais Marie Mercier depuis de nombreuses années et le sens profondément humaniste de son engagement en politique. Elle l’a démontré comme maire de Châtenoy-le-Royal et aujourd’hui au Sénat. C’est une femme attachée à notre territoire et à ses habitants, soucieuse d’accompagner les difficultés et les projets de chacun. Sa détermination à lutter pour la protection de nos enfants et de notre jeunesse, comme peu l’ont fait avant elle, force le respect. Son courage politique est remarquable et il n’est pas assez mis en lumière. Il tient à sa nature profonde, à sa réflexion et à sa volonté de ramener de la sérénité : c’est une qualité à l’heure où certains cherchent à tout prix à faire le buzz à coups de phrases d’une rare ignominie (qui rappellent d’autres temps) et qui malmènent notre démocratie. Il tient aussi à ses prises de position au Sénat, parfois envers et contre tous, fidèle à sa famille et à la fois dans une liberté de ton à travers laquelle elle représente la droite sociale.

Je suis Fier d’avoir Marie Mercier pour Sénateur".

Vincent Bergeret