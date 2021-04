Sassenay, une belle collecte de sang.

L’amicale intervillages pour le don de sang bénévole de Crissey, Sassenay, Virey, Lessard a fait le plein ce jeudi matin à la collecte de Sassenay.

Danielle Bégonin présidente de l’amicale était satisfaite de la fréquentation des donneurs à la collecte qui s’est déroulée ce jeudi matin à la salle Lamartine. A cette collecte, il y a eu 74 donneurs présentés dont 4 nouveaux premiers dons. L’amicale a enregistré 8 nouveaux donneurs dans son fichier lors de cette collecte.

Donner après 60 ans c’est possible à condition d’être éligible, c’est le cas de Denis Valot âgé de 62 ans qui a franchi la porte de la salle des fêtes pour faire don de son sang pour la première fois. « C’est mon voisin Michel Desbois qui m’a boosté pour venir donner.Mon activité professionnelle ne me laissait que très peu de temps libre, c’était difficile de devenir donneur. » nous confiait Denis Valot. A la retraite depuis peu et vivement encouragé à rejoindre le rang des donneurs, ce matin ce fût chose faite. Conscient du bien-fondé de cette action, il a bien l’intention de continuer à donner. Comme tous les donneurs, après son don, il a pris une collation préparée par les bénévoles de l’amicale.

Le personnel de l’EFS et les bénévoles avaient pris toutes les précautions d’usage en cette période de Covid pour assurer le maximum de sécurité, gel hydroalcoolique, distanciation…

Prochaine collecte à Crissey : le lundi 05 juillet de 8h00 à 12h30

Et toujours pour prendre rendez-vous, connectez-vous sur :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux