RÉGIONALES : La majorité présidentielle lance un appel lors du 1er-Mai

Denis Thuriot réagit à l'accord entre Gilles Platret et des membres de Debout La France : «en faisant ce choix, il se radicalise et écarte la droite des valeurs républicaines».

Communiqué de Denis Thuriot du 1er mai 2021 :



Gilles Platret, Vice-président des Républicains et tête de liste LR/UDI aux élections régionales de juin prochain, a annoncé avoir conclu un accord politique avec Debout la France (DLF), parti de Nicolas DUPONT-AIGNAN qui a décidé de soutenir le front national au deuxième tour de 2017.



En faisant ce choix, il se radicalise et écarte la droite des valeurs républicaines. Certains sont prêts à vendre leur âme pour des voix.



Plutôt que de chercher des alliances douteuses, nous restons nous-mêmes et construisons ensemble un programme pour la Bourgogne-Franche-Comté.



Tous les progressistes, humanistes et républicains ne se reconnaitront plus dans la liste LR/UDI aux élections régionales.



A ce genre d’arrangement politicien, les électeurs ne s’y tromperont pas.



Je lance un appel et les invite à se joindre à la majorité présidentielle à travers la liste « La Région partout et pour tous ».



Face aux extrêmes, pas de compromission !



Denis THURIOT, tête de liste de la majorité présidentielle, et l’ensemble de la liste « La Région partout et pour tous » en Bourgogne France Comté.