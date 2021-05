Coupe du Monde à Zagreb : retour gagnant en équipe de France pour la Chalonnaise Marie Jacquet

Marie Jacquet, Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul et Emma Lunatti, en quatre de couple féminin, sont médaillées d'argent pour la première étape de coupe du Monde. Le bateau qui prenait part à sa première compétition dans cette composition a réussi à accrocher à l'Allemagne, mais aussi à tenir la Suisse à distance. "Notre course s'est bien passée, explique Marie Jacquet, mais on a encore une bonne marge de progression. L'objectif reste la qualification olympique".