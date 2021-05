REGIONALES : Stéphanie Modde estime que «le RN brasse du vent» à propos des éoliennes

Communiqué :

Éoliennes et paysage : quand le RN brasse du vent

Clamer « Plantons des arbres et démantelons les éoliennes ! » témoigne encore une fois du manque de réalisme et du conservatisme hors sol du Rassemblement national. L'écologie nous invite à prendre de la hauteur dans ce débat : les énergies renouvelables, l'éolien en particulier, méritent mieux que le simplisme et les caricatures.

« Quand on veut protéger les hommes et les femmes de la région, on s'investit dans la lutte contre le réchauffement. Elle se gagnera d'abord en réduisant nos consommations d'énergie, en améliorant l'efficacité énergétique et enfin en développant les énergies renouvelables. C'est avec l'ensemble de ces actions qu'on remportera ce défi », déclare Stéphanie Modde, tête de liste des écologistes.

En l'état actuel, le déploiement de l'éolien n'est pas parfait. Il mérite un débat de fond. La recherche et le développement doivent nous permettre d'améliorer l'efficacité, la protection de la biodiversité ou les impacts environnementaux. Le déploiement ne doit pas être accaparé par des intérêts financiers aux dépends du reste. Il n'est pas une fin en soi et ne sera jamais suffisant non plus pour mener une transition énergétique complète.

« Nous aimerions que celles et ceux qui parlent de paysage pour s'opposer aux éoliennes mettent autant d'énergie à protester contre les lignes à haute-tension, l'étalement urbain, les zones commerciales, l'artificialisation des terres... » rajoute Stéphanie Modde.

Enfin, les écologistes souhaitent rappeler que quand on se pique d'écologie, on respecte les saisons et on ne plante pas des arbres au mois de mai (à moins que ce ne soient des essences exotiques étrangères importées). Nos apprentis paysagistes auraient-ils oublié que c'est à la sainte Catherine que tout arbre prend racine ? Où est leur respect des traditions, du terroir et du bon sens ? Combien d'arbres plantés aujourd'hui seront en bonne santé après les élections ?