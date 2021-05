REGIONALES - Les candidats du Rassemblement National ont planté des arbres contre les éoliennes

Communiqué de presse

Ce dimanche, Julien Odoul et les candidats du Rassemblement National ont mené une large opération militante contre les éoliennes dans l'ensemble des départements de la région Bourgogne Franche-Comté.

Dans le cadre de cette opération "Plantons des arbres, démantelons les éoliennes", Julien Odoul s'est rendu à Piffonds (Yonne) pour procéder à une plantation symbolique d'arbres. Il a rappelé que 403 éoliennes sont actuellement en fonctionnement dans la région et qu'au moins 469 autres sont actuellement en projet et pourraient voir le jour en cas de victoire de la candidate sortante Marie-Guite Dufay ou de Gilles Platret.

Julien Odoul et le Rassemblement National dénoncent les dégradations du paysage et de l'environnement causées par ces éoliennes (composants très polluants, pollution des sites où elles sont installées, perturbation des vols d'oiseaux...) ainsi que la logique folle qui vise à faire de l'éolien le principal axe de développement de l'énergie dans la région.

Élu à la Présidence de la région Bourgogne Franche-Comté, Julien Odoul mettra immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

• Arrêt de toutes les subventions à l'éolien pour les reverser à la protection de la biodiversité,

• Moratoire sur le développement de l'éolien,

• Engagement d'un plan de démontage des 403 éoliennes en activité,

• Soutien financier aux associations de défense de la nature et du patrimoine,

• Organisation d'un grand référendum régional sur l'environnement,

• Investir dans les énergies renouvelables d'avenir : hydroélectricité, hydrogène, filière bois.