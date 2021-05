L'Association des maires de Saône et Loire condamne les tags insultants à Montceau les Mines

Nous condamnons fermement les tags violents et insultants à l'égard de Marie-Claude JARROT, maire de Montceau-les-Mines, et nous lui témoignons toute notre solidarité, au nom du bureau de l’AMSL.

Les maires, et plus largement les élus communaux et intercommunaux, font preuve d’un engagement total aux services de leur concitoyens, et œuvrent au quotidien, y compris dans le contexte difficile que nous connaissons actuellement, pour que ces derniers puissent envisager de meilleurs lendemains.

Aussi, nous ne pouvons accepter un nouvel acte de violence à l’égard d’un élu local. Toute violence, physique ou verbale, ne saurait être banalisée à l’égard de celles et ceux dont l’action contribue à ce que les principes de notre République ne constituent pas de vains mots.

Les faits en question, en lien avec notre référente départementale en matière d’agression des élus, ont été immédiatement déclarés sur l'Observatoire des agressions envers les élu(e)s qui a été mis en place récemment par l’Association des Maires de France.