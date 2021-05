AVIS DE DECES - Monsieur Alain MOINE

SAINT-LOUP-DE-VARENNES, MARNAY



Madame Christiane Moine, son épouse ;

Céline et Pauline,

ses filles et leurs conjoints ;

Jules, Jeanne, Mathys, Léa, ses petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raymond et Marie-jeanne Moine, ses parents ;

Madame Colette Badaut,

sa belle-mère ;

Didier, Annie,

son frère et sa sœur ;

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

son oncle, et ses tantes ;

ses cousins et cousines ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain MOINE



survenu le 28 avril 2021, à l'âge de 63 ans.

Les obsèques seront célébrées jeudi 6 mai 2021 en l'église de Marnay à 15h30, suivie de son inhumation au cimetère de Marnay.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Françoise

sa sœur jumelle, décédée le 4 mai 2020.