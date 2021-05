Christine Barbo a ouvert un centre Neuro&Co® à Virey le Grand

L'œil est le prolongement du cerveau et c'est au travers de cet organe sensoriel que la méthode Neuro&Co® va interagir sur notre système nerveux central pour retrouver vitalité, confiance et épanouissement.

Christine Barbo a réalisé une reconversion professionnelle et créé son entreprise en juillet 2020. Après des recherches sur la méthode, elle a suivi une formation et effectué des stages dans les établissements qui appliquent cette méthode. Elle est maintenant praticienne Neuro&Co® et propose un service de qualité répondant au plus près des besoins des personnes notamment en matière de gestion du stress, de l’anxiété, des humeurs, de la concentration et de la confiance en soi.

Info Chalon : Pouvez-vous expliquer ce qu'est la méthode Neuro&co®

Christine Barbo : « Neuro&Co® est une méthode de « programmation neuro-visuelle »; un terme compliqué pour un mécanisme simple, qui utilise la fonction visuelle pour accéder et agir sur les automatismes psychiques, comportementaux et cognitifs. Pour bien comprendre, il est important de rappeler que le système nerveux fonctionne principalement en mode réflexe. Les neurosciences le confirment : la volonté intervient très peu dans la gestion des fonctions émotionnelles et intellectuelles. Tout repose principalement sur une parfaite organisation des arcs réflexes pour des réactions appropriées aux sollicitations de la vie quotidienne. Par contre, une désorganisation de ces mêmes arcs réflexes conduit inéluctablement à l’apparition de perturbations sur les différents plans préalablement cités, perturbations qui concernent la grande majorité d’entre nous ! Il se trouve que cette désorganisation réflexe cérébrale impacte aussi la fonction visuelle. De ce fait, la vision devient un outil précis et fiable de mesure et de correction des réponses réflexes. Voilà pourquoi nous utilisons des appareils d’optique et des images tests pour :

1 - Déterminer la nature et le degré de dérèglement nerveux. C’est la première étape : le bilan.

2 - Rétablir les arcs réflexes défaillants au moyen d’une gymnastique visuelle adaptée à chacun, stimulant ainsi les formidables capacités auto-régulatrices du cerveau. C’est le neuro-training.

Voilà en quelques mots comment fonctionne la méthode Neuro&Co® » Une vision correcte du test visuel après training, traduit une réaction juste et précise du SNC, donc une parfaite intégration de l’arc réflexe, avec ses répercussions positives sur le plan comportemental, cognitif, émotionnel ou encore des acquisitions scolaires.

Info Chalon : D'où vient cette méthode ?

C.B : « La méthode est française. Elle s’est développée à partir des techniques éprouvées de biofeedback neuro-visuel dont les travaux de G. Quertant et des découvertes plus récentes en neurosciences et technologies novatrices. »

I.C : Quel type de population peut être concerné par cette méthode ?

C.B: « Neuro&Co® s'adresse aux enfants à partir de 7/8ans, adolescents, adultes et seniors. Un outil simple et accessible à tous pour retrouver épanouissement et sérénité en ces temps si particuliers ! »

